Жительница Петрозаводска запечатлела «белых ангелов» в небе над Суоярви

Женщина поделилась видео на своей личной странице в соцсети.
Жительница Петрозаводска Ирина Кузьмина запечатлела на видеокамеру улетающую стаю белых лебедей. Ей удалось заснять, как птицы летят в небе в Суоярвском округе.
«К моему восторгу и удивлению я увидела пролетающих лебедей. Они сделали два круга прямо над моей головой, как-будто танцевали прощальный вальс, а потом опустились на воду. Белые лебеди! Белые ангелы!», — поэтично описала полет птиц Ирина.
Ранее мы писали о том, что жительница Карелии запечатлела белого лебедя.
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