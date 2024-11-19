Жительница Петрозаводска запечатлела «белых ангелов» в небе над Суоярви

Женщина поделилась видео на своей личной странице в соцсети.

Жительница Петрозаводска Ирина Кузьмина запечатлела на видеокамеру улетающую стаю белых лебедей. Ей удалось заснять, как птицы летят в небе в Суоярвском округе.

«К моему восторгу и удивлению я увидела пролетающих лебедей. Они сделали два круга прямо над моей головой, как-будто танцевали прощальный вальс, а потом опустились на воду. Белые лебеди! Белые ангелы!», — поэтично описала полет птиц Ирина.

Ранее мы писали о том, что жительница Карелии запечатлела белого лебедя.