Бензин и дизельное топливо в Карелии снова выросли в цене

Цены на бензин и дизельное топливо в Карелии за неделю выросли на 0,1%-0,4%.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 16 по 22 августа.

Больше всего подорожал бензин АИ-98. Его средняя стоимость выросла на 0,4% и достигла 60 рублей 32 копеек за литр.

Цены на остальные марки бензина и дизельное топливо увеличились на 0,1%.

АИ-92 подорожал в среднем до 48 рублей 14 копеек, АИ-95 – до 51 рубля 52 копеек, дизельное топливо – до 57 рублей 11 копеек за литр.