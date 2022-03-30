Бензин и дизтопливо подешевели в Карелии второй раз за месяц

Стоимость бензина и дизельного топлива в Карелии снизилась за неделю на 0,1%-0,3%.
Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 19 по 25 марта в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше.
Цена на АИ-92 составила 48 рублей 28 копеек за литр, АИ-95 — 51 рубль 58 копеек.
Дизельное топливо подешевело до 56 рублей 33 копеек.
В прошлый раз снижение цен произошло в середине марта.
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