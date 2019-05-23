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Новости. Экономика
09:33, 23 Мая 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Бензин в Петрозаводске продолжает дорожать

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Стоимость основных марок бензина в Петрозаводске за неделю снова выросла, несмотря на заверения властей и нефтяных компаний о заморозке цен.

По данным Карелиястата на 20 мая, литр бензина АИ-92 стоил 41 рубль 3 копейки, что на 0,2% больше, чем неделей раньше.

АИ-95 подорожал за неделю на 0,1% - до 44 рублей 41 копейки за литр.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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Американец
2019-05-23 10:04:06
Спасибо Набиуллиной, Гайдару, Чубайсу, Медведеву, Явлинскому, Слабуновой и прочим
German
2019-05-23 09:39:28
Что тут скажешь -ничего , один негатив в голове про этих жуликов и воров .
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