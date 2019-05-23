Бензин в Петрозаводске продолжает дорожать

Стоимость основных марок бензина в Петрозаводске за неделю снова выросла, несмотря на заверения властей и нефтяных компаний о заморозке цен.

По данным Карелиястата на 20 мая, литр бензина АИ-92 стоил 41 рубль 3 копейки, что на 0,2% больше, чем неделей раньше.

АИ-95 подорожал за неделю на 0,1% - до 44 рублей 41 копейки за литр.

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