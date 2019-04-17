Бензин в Петрозаводске продолжает дорожать

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Стоимость бензина двух марок в Петрозаводске за неделю выросла на 0,2%.
По информации Карелиястата, средняя цена на АИ-92 выросла до 40 рублей 77 копеек, АИ-98 – до 51 рубля 24 копеек.
Стоимость бензина в Петрозаводске не росла с начала года, но в начале апреля снова пошла в рост.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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