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Берег Лососинки в Петрозаводске укрепят габионами

Новости. Общество
13:09, 02 Февраля 2023
фото: администрация Петрозаводска

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Застройщик приступит к благоустройству территории на берегу Лососинки весной, сообщили в администрации Петрозаводска.

Так, 1 февраля в администрации Петрозаводска под руководством председателя комитета ЖКХ Юлии Мизинковой и замминистра строительства Карелии Виталия Сергеева состоялось очередное заседание рабочей группы по благоустройству береговой линии реки Лососинки в парке Ямка.

Среди участников совещания – специалисты муниципалитета, Минприроды и Минстроительства, депутаты Заксобрания и Петросовета, архитекторы, сотрудники Карельского научного центра РАН, общественники и представители застройщика ООО «Александровский завод» (ЖК «Речка»).

Первое заседание рабочей группы состоялось в ноябре прошлого года. Тогда застройщику было указано на необходимость укрепления береговой линии Лососинки. В среду, 1 февраля, специалистам и общественникам представили скорректированное проектное решение с учётом внесенных изменений.

Застройщик обследовал состояние существующей подпорной стенки. По итогам было принято решение о её сохранении и облицовке габионами – сетчатыми конструкциями, наполненными камнями. Остальную часть берега укрепят без возведения громоздких сооружений. На своей территории застройщик оборудует пешеходные и велодорожки, а также выполнит озеленение. Количество высаженных деревьев должно превысить количество удаленных. Качество посадочного материала проверит рабочая группа, но уже сейчас определено, что это будут крупномерные растения.

Работы, по информации застройщика, планируют начать весной.

Пробы почвы, которую снимут при укладке дорожек, направят на экспертизу. Если содержание в ней тяжелых металлов будет соответствовать норме, то её используют при выравнивании территории благоустройства. В противном случае грунт утилизируют. Новый почвенный слой завезут на большую часть территории, несмотря на результаты лаборатории.

Представленный проект был одобрен рабочей группой для реализации.

Кроме того, на совещании обсудили и концепцию благоустройства второго берега Лососинки – со стороны парка Ямка. Администрация представила возможные варианты установки габионов, аналогичных тем, что разместятся на территории застройщика, оборудования песчаной зоны для отдыха с учётом вероятных подтоплений, монтажа модульных туалетов и примыкания ранее благоустроенных объектов.

Корректировки, внесенные в проект, рассмотрят на следующем заседании группы и градостроительном совете.

Ранее сообщалось, зачем вдоль берега Лососинки вырубают деревья.

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