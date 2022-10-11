Стало известно, для чего вырубают деревья на берегу Лососинки в центре Петрозаводска

Специалисты администрации Петрозаводска проверили законность вырубок у строящегося жилого комплекса «Речка», сообщили в городской мэрии.

Специалисты управления благоустройства и экологии городской администрации вместе с представителями общественности 8 ноября проверили законность вырубок у ЖК «Речка», который строится возле реки Лососинка напротив парка Ямка. На встрече также присутствовали представители компании-застройщика — ООО «Александровский завод».

«Ликвидировать часть деревьев было необходимо, чтобы разобрать бетонное основание старого забора, установленного несколько десятков лет назад и огораживавшего территорию Онежского тракторного завода. Застройщик выполнил эти работы по исполнению представления прокуратуры Карелии о необходимости освобождения 20-метровой береговой полосы», — объснили в мэрии.

Представитель застройщика напомнил, что ООО «Александровский завод» разработал концепцию благоустройства береговой полосы Лососинка вдоль границ своего земельного участка. Поскольку проект затрагивает территорию общего пользования в обсуждении решений участвует общественность — для этого создана рабочая группа.

Проект предусматривает берегоукрепление Лососинки, устройство пешеходной дорожки вдоль реки, а также создание газонов. Сегодня участники встречи предложили посадить между будущей аллеей и рекой новые деревья, поскольку нынешние находятся в аварийном состоянии. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании рабочей группы.