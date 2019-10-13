Беременная Энн Хэтэуэй вышла в свет в нежнейшем образе

Известная голливудская актриса, находящаяся на последних неделях беременности, стала главной звездой мероприятия.

В конце июня 2019 года она опубликовала пост в личном Instagram-аккаунте, в котором призналась, что вместе с мужем Адамом Шульманом они ждут пополнения в семье. И с тех пор появление Энн на мероприятии стали большой роскошью, а каждый ее выход в свет - настоящей сенсацией.

Так, актриса порадовала своим образом, который продемонстрировала на премьерном показе сериала "Современная любовь", пишет издание Woman’ day.

В настоящий момент Энн Хэтэуэй находится на последних неделях беременности, однако этот факт нисколько не помешал ей блистать на красной дорожке в белоснежной комбинации от Oscar de la Renta. Для выхода в свет актриса выбрала костюм молочного цвета, в основе которого - классические широкие брюки и блуза на одно плечо. Пышные оборки, спускавшие вниз, привнесли в образ романтического звучания и нежности.

В качестве дополнения к наряду актриса подобрала босоножки на шпильках металлического оттенка, а финальными аккордами звучали массивные украшения в виде колье из золота с бирюзой и крупных серег.