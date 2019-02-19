Беременную женщину спасли из горящего дома в Петрозаводске

Пожар произошел в квартире жилого дома на улице Жуковского, сообщили в МЧС Карелии.

В 16.37 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 11 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме на ул. Жуковского, 63А. В 16.50 пожар ликвидирован.

Беременную женщину спасли из огня.

Погибших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.