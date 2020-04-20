Беременные Петрозаводска пожаловались на отсутствие курсов подготовки к родам в условиях карантина

Будущие мамы сообщили об отмене из-за коронавируса традиционных курсов подготовки к рождению ребенка, а удаленные занятия никто не организует.

Как рассказала "Столице на Онего" одна из жительниц Петрозаводска, в женской консультации при выходе в декретный отпуск она попыталась записаться на курсы по подготовке к родам, на которые может рассчитывать будущая мама. Но ей сообщили, что на период карантина все курсы отменены и когда они возобновятся - неизвестно. На вопрос женщины, будут ли организованы аналогичные курсы онлайн, ей ответили отрицательно.

"Понимаю, что в интернете очень много информации для беременных, но я очень рассчитывала на посещение курсов по подготовке к родам именно в женской консультации, так как их ведут профессиональные медицинские работники, которым молодые мамы могут доверять, а не неизвестные психологи из сети. Очень удивлена, что отменив во время карантина очные курсы для беременных, нам не предложили никакой альтернативы, в том числе дистанционных курсов", - сказала женщина.

По ее мнению, дистанционные курсы можно без труда организовать в пабликах Перинатального центра Карелии или женских консультаций.

"Качество видео не будет иметь значения. Главное - на наши вопросы сможет ответить профессионал", - отметила жительница Петрозаводска.

Напомним, что с 1 апреля временно приостанавлено оказание плановой медицинской помощи в Перинатальном центре Карелии, женских консультациях.

Ранее сообщалось, что первая в этом году тройня родилась в Карелии 8 апреля.