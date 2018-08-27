"Бесконечно смотреть можно на огонь, воду и... молодеющую Пугачеву"

Молодеющая Пугачева восхитила на новом фото.

Поклонники Аллы Пугачевой обсуждают новые фотографии артистки, недавно попавшие в Сеть, на которых Примадонна позирует с фанатами, пишет "Узнайвсе".

Такие вот фото "без подготовки" особенно радуют поклонников знаменитостей — на них любимцы публики чаще всего предстают более простыми и человечными, Алла Борисовна не исключение. Как отмечают пользователи, на этих фото Примадонна выглядит очень свежей и молодой.

По мнению некоторых, бейсболка, мастерка и джинсы идут Пугачевой гораздо больше вычурных нарядов.

"Бесконечно смотреть можно на три вещи: огонь, воду и... ну, вы поняли", "Неподражаемая Алла Пугачева, как всегда, оригинальна и находчива! И, конечно, в окружении бравых мужчин!", "Красотка!", — пишут в комментариях.

Публикация от Bernārs (@bernarsk) 26 Авг 2018 в 3:26 PDT

Публикация от Olga Ivanova (@olga_sevcova) 26 Авг 2018 в 7:51 PDT

Публикация от rr_photo (@rr_photo) 20 Авг 2018 в 2:28 PDT