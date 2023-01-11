Беспилотник взволновал охрану ГОКа в Карелии

Группы быстрого реагирования агентства, охраняющего «Карельский окатыш», преследовали подозрительный квадрокоптер.

Инцидент произошел в конце прошлого года. Сотрудник охранного агентства «Аквилон-Север» заметил в небе над «Карельским окатышем» беспилотник, который летел на высоте 100-150 метров с включенными огнями красного и зеленого цветов. Квадрокоптер двигался со стороны частных гаражей, расположенных в районе АБК рудоуправления. Он квадрокоптер подлетел к территории управления ремонтов, развернулся и направился в обратную сторону. Об этом пишут паблике «Карельского окатыша».

Сотрудник сразу сообщил о летающем объекте начальнику смены. Искать оператора беспилотного летального аппарата выехали два экипажа групп быстрого реагирования охранного агентства и одного из охранников КПП-2. Уже через 10 минут обнаружили мужчину, который пытался посадить квадрокоптер на территории частных гаражей. Ему 36 лет, он проживает в Костомукше и не имеет отношения к «Карельскому окатышу». Мужчина пояснил, что решил испытать новый квадрокоптер и о запрете осуществлять полет над территорией комбината не знал.

По данному инциденту проводится проверка.

«На территории промплощадки комбината запрещено вести несанкционированную фото- и видеосъемку с телефона, камеры или квадрокоптера. Запрет связан с необходимостью усиления антитеррористической защищенности комбината. При обнаружении нарушителя у охранника есть четкий алгоритм действий. Горожане имеют право запускать свои дроны на территории «Карельского окатыша» только с разрешения Дирекции по обеспечению бизнеса предприятия», – отметил заместитель генерального директора охранного агентства «Аквилон-Север» Сергей Тихонин.