Бесплатная презентация Лапландского университета прикладных наук пройдет в Петрозаводске

Центр "Инициатива" 27 ноября организует презентацию Лапландского университета, Рованиеми, Кеми и Торнио, Финляндия. Презентацию проводит старший преподаватель университета, директор по стратегическому сотрудничеству. Участие бесплатное.

Лапландский университет предлагает 4 англоязычные программы: International Business, Tourism, Business Information Technology и Nursing. На презентации вы сможете узнать о том, как поступить в университет, требованиях для поступления, стоимости обучения и стипендиях. Вы сможете задать свои вопросы и получить ответы от преподавателя вуза.



Обучение в Лапландском университете, Финляндия проходит на английском языке. На собрании вы сможете подробно узнать о необходимом уровне знания английского языка, как поступить в ВУЗ после окончания 11 класса или российского ВУЗа. Какие карьерные перспективы ждут выпускника зарубежного ВУЗа и как найти работу во время и после окончания обучения – все эти вопросы также будут затронуты на собрании.



Вас будут рады видеть на презентации 27 ноября.



Записаться на презентацию можно по телефону Центра: 67-18-93, в личных сообщениях в группе "Обучение за рубежом" и по адресу: Петрозаводск, пр. К. Маркса, 20.



Вход на презентацию свободный по предварительной записи.

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