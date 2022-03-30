Бесплатная земля в Карелии местному населению нужна меньше, чем москвичам и питерцам

Программа «Арктический гектар» в Карелии привлекла, в основном, не местное население, а жителей других регионов России.

Об этом сообщила в эфире телеканала ОТР министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская.

По ее словам, с 1 августа 2021 года по 1 февраля 2022 года подавать заявки на бесплатное выделение земельных участков могли только жители республики. За этот период такое желание изъявили около 600 человек.

С 1 февраля это право получили жители других регионов России. За 2 месяца от них поступило более 1,6 тыс. заявок. Большинство претендентов — из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме того, есть желающие из южных регионов России и даже с Дальнего Востока.

Участки по программе «Арктический гектар» выделяются в районах Карелии, вошедших в Арктическую зону России. К ним относятся Лоухский, Калевальский, Кемский, Беломорский и Сегежский районы, а также Костомукшский городской округ.