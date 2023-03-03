Бесплатно вылечиться в санаториях в 2023 году смогут 900 федеральных льготников в Карелии

Жители республики будут лечиться как в местных санаториях, так и за пределами нашего региона.

Как сообщили в карельском отделении Социального фонда РФ, в этом году первые федеральные льготники из нашей республики начали получать бесплатное санаторно-курортное лечение.

Путевки льготникам покупают за счет отделения Соцфонда РФ в Карелии.



Отдыхать и лечиться жители республики будут как в местных санаториях, так и за пределами республики, говорится в пресс-релизе отделения фонда.



«На сегодняшний день отделением СФР заключены государственные контракты на покупку 741 путевки. Учитывая возраст, профиль заболевания, физические возможности граждан льготных категорий и их желание отдыхать недалеко от дома, а также наличие в Карелии

современного лечебного пансионата, часть путевок приобретена в местный санаторий», - рассказала управляющий отделением Юлия Ермакова.



По ее словам, также льготники получат путевки в санатории Ленинградской области, Краснодарского края и Кабардино-Балкарии.



Всего в этом году планируется отправить на лечение свыше 900 льготников, отметила Ермакова.



При этом право на путевку имеют федеральные льготники, которые получают набор социальных услуг и выбравшие услугу санаторно-курортного лечения.