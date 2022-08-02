Бесплатную землю по программе «Гектар в Арктике» в Карелии теперь дают только в лесном фонде

Власти Карелии за год действия программы «Гектар в Арктике» бесплатно предоставили более 350 земельных участков жителям республики и других регионов России.

Об этом сообщила в министр имущественных и земельных отношений Республики Карелия Янина Свидская.

«По данным статистики, большинство граждан, заключивших договоры безвозмездного пользования земельным участком, планируют построить свой дом. Также популярными видами разрешенного использования являются туристическое и гостиничное обслуживание», — пояснила руководитель министерства.

По ее словам, возможность предоставления участков на землях населенных пунктов практически исчерпана, но есть большой выбор на землях лесного фонда.

«Территории, возможные к предоставлению по программе „Гектар в Арктике“, будем расширять, ведем работу по формированию соответствующего законопроекта, в том числе с учетом пожеланий, которые поступили от наших граждан», — сказала Свидская.

Программа заработала в Карелии с 1 августа 2021 года. Бесплатные участки предоставляются в районах, имеющих статус территорий Арктической зоны России. В Карелии это Лоухский, Кемский, Беломорский, Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ.