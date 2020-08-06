Бесплатные туалеты появились на набережной Петрозаводска

Передвижные туалеты с карельскими пейзажами откроются уже сегодня, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На Онежской набережной в Петрозаводске установили мобильные туалеты. Два модуля появились неподалёку от Петровского сквера, у начала велодорожки в парке Победы и около площадки с уличными тренажёрами.





Туалеты подключены к электроснабжению, водопроводу и канализации. Работать они будут круглосуточно, а откроются уже завтра в 8.00. Посещение – бесплатное.

Порядчик будет убирать туалеты, снабжать их мылом, бумагой и т.д.