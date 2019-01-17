Бесплатные уроки по иностранным языкам пройдут в Петрозаводске 

На занятия по английскому, финскому, немецкому и китайскому приглашаются взрослые и подростки.

"Центр "Инициатива" предлагает взрослым и подросткам начать изучение иностранного языка с бесплатного первого занятия. Уроки по английскому, немецкому, китайскому, а также разговорному финскому будут проходить в центре Петрозаводска с 27 по 30 января.

И хотя пробные занятия Центр проводит регулярно, впервые педагоги приглашают на урок по разговорному финскому языку. Татьяна Минина познакомит с методиками, которые помогут подготовиться к общению со сверстниками за рубежом. "Литературный финский язык заметно отличается от разговорного, изучению которого уделяется недостаточное внимание как в школьной программе, так и на занятиях языковых школ. Мы будем акцентировать внимание на подготовке к общению в реальной жизни", рассказывает педагог. Татьяна проведет урок и для тех, кто в ближайшем будущем планирует сдавать экзамен и хочет сфокусироваться на академическом языке.

Занятия по английскому языку будут проходить 28 января по уровням А0, А1 и А2. Сразу после урока все желающие смогут задать вопросы педагогу и записаться на курс "Долой языковой барьер". 27 января на китайский и немецкий языки приглашаются те, кто только начинает изучение. Взрослые узнают, как не потерять мотивацию, смогут выучить первые фразы и получить более детальное представление о содержании курсов и групповом обучении.

Записаться на уроки можно по телефону 67-18-83, получить подробную информацию о курсах – на сайте "Центра "Инициатива".

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