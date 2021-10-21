Бесплатный сыр привел подростка в Петрозаводске на скамью подсудимых

В Петрозаводске 16-летний подросток попытался украсть сыр в магазине и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции №3 по Петрозаводску с сообщением о преступлении обратились работники одного из сетевых магазинов. На выходе из торгового зала они остановили подозреваемого в краже. Вскоре полицейские установили, что подросток взял с витрины несколько упаковок сыра, положил их в рюкзак и попытался уйти незамеченным. Но бдительные работники магазина нарушили его планы.

В настоящее время личность подозреваемого установлена - несовершеннолетний житель Кондопоги приехал в карельскую столицу, как он выразился, погулять.

По факту попытки кражи возбуждено уголовное дело.