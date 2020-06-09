Бесплатными торговыми местами обеспечат фермеров и сельхозкооперативы

Президент России Владимир Путин поручил правительству и руководителям регионов обеспечить фермерские хозяйства и сельскохозяйственные кооперативы бесплатными торговыми местами или субсидировать затраты на их аренду.

Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации … при необходимости принять решения, касающиеся в том числе: … организации в субъектах Российской Федерации региональных и межрегиональных фермерских ярмарок, нестационарной и мобильной (развозной) торговли с возможностью предоставления крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским кооперативам бесплатных торговых мест или субсидирования затрат на их предоставление", – говорится в поручении.

Ранее об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

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