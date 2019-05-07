"Бессмертный полк-2019": рассказывает дочь фронтовика

Это еще одно напоминание о тех, кто защитил мир, о тех, кого мы помним.

Я что хорошее – впитываю,

что плохое – вкидываю…

Хафизова Наина Идиятовна.

Отец у меня 1901 года рождения. Когда призвали в армию, мне 7 полных лет еще не было. Помню, люди его провожают, плачут…

Мы тогда жили в деревне Андреевка. Отец был лесником, объездчиком, звали его Идеят Саид-Гиреевич Бекметов.

Папу призвали в июле 1941.

До войны жили хорошо! Папа добрый был. Мама рассказывает такой случай. Папа на лошади едет, колхозные женщины обедают, а невестка (жена брата) в стороне черный хлеб ест. Он потом приехал, 4 мешка белой муки отнес ей и сказал: "Невестка, белый хлеб кушай. Не надо черный хлеб кушать!" Вот такой был папа.

Очень с юмором. Черные густые волосы, высокого роста. Ходил всегда в сапогах, костюм был. Очень работящий был!

Когда уходил, он сказал, что его не убьют, потому что он охотник. У него был патронташ и две винтовки. Всегда помню домой с зайцами приходил, с куропатками. Собака охотничья Дамка, белая, дома осталась.

Он еще воевал раньше, сказал, что опытный. "Я, говорит, приду целый!"

В 1942 году мама сказала, что он ноги отморозил, попал в госпиталь. Он башкирский кавалерист был, на своей лошади пошел. Хорошая лошадь была, Маня звали.

Когда в госпитале лежал, родилась у мамы дочка Рая, моя сестра. Папа писал письмо: "Марьям (это так маму звали)! От Сергея бери справку (фельдшер был у нас в деревне, русский), что болеешь после родов. Возможно, меня с госпиталя хоть на несколько дней отпустят домой. Я приеду домой повидаться".

Письма не сохранились. Мы на них писать учились между строками, другой бумаги не было.

Потом написал: "Марьям, домой не придется, нас отправляют на фронт". Кажется, с Тулы. Отправили в обоз, потому что он нестроевой, после обморожения отрезали пальцы на обеих ногах. Сказали примерно так: "Одна рука есть, один глаз есть – воевать!" Это конец февраля, начало марта 1942 года было.

Потом мы уже сейчас по компьютеру искали. Нашли, что в ноябре 1943 года Бекмамбетов Идият потерялся в смоленских лесах. Обоз разбомбили, без вести пропал, ничего не нашли.

Рая, наша сестра, отца так и не увидела. Мама тогда без мужа осталась, ей 35 было, красивая, две толстые черные косы, большие голубые глаза… Пять детей было, умерла в 90 лет.

20 лет отца ждала, потом сказала: "Дети, больше отца ждать не будем". Замуж так и не пошла, хотя многие предлагали, она красивая очень была.

Фото отца нет.

А в войну мы голодали. Мама одна, мы маленькие. Трудодни не давали, участок маленький мама работала в колхозе и на заготовке леса, мужчин не было. Как-то к весне послали за семенами в соседний район, с тележками, в лаптях, по снегу и лужам. Пахали на коровах.

Мы маленькие, идем к скирдам. Там на соломе – по 1-2 зернышка. Собираем стакан, идем домой суп варить… Если дров не было, собирали солому и ковыль.

В школу бежишь, чтобы не замерзнуть, из школы бежишь, чтобы не замерзнуть. Школа не отапливалась. Чернильницу держали за пазухой. Перо там макали, пока несешь до бумаги – перо замерзает.

Я маленькая хозяйка была, за маленькой Раей ходила. Мама месяцами работала на лесоповале, мы сами жили. Очень дружно жили, не скандалили, не ругались никогда.

Записано со слов Хафизовой Н.И.

Наина Идиятовна родственница Беляевой Жанны Николаевны, директора автошколы "Престиж". Сотрудники автошколы ежегодно активно участвуют в шествии, пойдут с колонной и в этом году.

На сайте автошколы "Престиж" размещен свой взвод Бессмертного полка, составленный из родственников сотрудников автошколы. Это еще одно напоминание о тех, кто защитил мир, о тех, кого мы помним.

Спасибо вам, ветераны, за то, что вы победили!

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