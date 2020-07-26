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Бесстрашного пешехода сбили ночью на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:05, 27 Июля 2020
фото: © кадр из видео
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ДТП произошло на пересечение улиц Парфенова, Ровио и Торнева.

По сообщению ДТП ПТЗ, пешеход попал под колеса легкового автомобиля в минувшее воскресенье в 23:10. ДТП произошло на регулируемом перекрестке на пересечение улиц Парфенова – Ровио – Торнева.

Судя по видео, пешеход находилась улице Ровио на разрешающий сигнал светофора в прямом направлении.

Как dtpptz прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, водитель, 1991 года рождения, управляя автомобилем Volvo S60 совершил наезд на пешехода, 1964 года рождения, переходящего проезжую часть на "красный".

Водитель с места ДТП скрылся, позже был разыскан. Пешеход получил телесные повреждения.

Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее водитель скрылся с места ДТП в Карелии, его пассажирка попала в больницу.

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