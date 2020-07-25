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Водитель скрылся с места ДТП в Карелии, его пассажирка попала в больницу

Новости. Происшествия
11:16, 26 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Неустановленный водитель совершил ДТП с пострадавшей в Сегежском районе Карелии и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в Сегежском районе на 748 км федеральной трассы "Кола",  в 04 часов 10 минут 25 июля неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21150, при прохождении левого поворота не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием его на проезжей части.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка получила телесные повреждения, была госпитализирована в Сегежскую районную больницу.

Водитель автомобиля ВАЗ 21150 с места происшествия скрылся. Обстоятельства  ДТП выясняются.

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