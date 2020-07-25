Водитель скрылся с места ДТП в Карелии, его пассажирка попала в больницу

Неустановленный водитель совершил ДТП с пострадавшей в Сегежском районе Карелии и скрылся с места происшествия.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в Сегежском районе на 748 км федеральной трассы "Кола", в 04 часов 10 минут 25 июля неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ 21150, при прохождении левого поворота не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим опрокидыванием его на проезжей части.

В результате ДТП 16-летняя пассажирка получила телесные повреждения, была госпитализирована в Сегежскую районную больницу.

Водитель автомобиля ВАЗ 21150 с места происшествия скрылся. Обстоятельства ДТП выясняются.