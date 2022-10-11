Бесстрашные туристы в Карелии фотографировали медведя до тех пор, пока он не пошел на них

В Сегежском районе Карелии туристы чуть не стали добычей медведя, который устал терпеть их фотосъемку.
В паблике «Весь Петрозаводск» опубликованы фото медведя, которые сделали туристы на Уросозере.
«Он долго терпел фотосъёмку, на бугор поднимался в стороне, в кустах ходил, потом снова вниз ушел, сначала побаивался нас, а потом на нас пошел, так бодренько, пришлось драпать», - написала в соцсети автор фото.
Комментаторы в паблике отметили, что медведь очень большой, а туристы, видимо, бессмертные, раз до последнего испытывали терпение хищника.
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