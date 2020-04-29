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Без пикников и алкоголя: Россиянам рассказали, как вести себя на майских праздниках

Новости. Общество
22:00, 29 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках.

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19, пишет РБК.

В первую очередь Роспотребнадзор рекомендовал всем по-прежнему соблюдать требования о самоизоляции и максимально ограничить контакты с друзьями и родственниками – не ходить к ним в гости, не приглашать их к себе, отказаться от пикников на природе, а для поздравлений использовать средства связи.

Лицам старше 60 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, ведомство советует не уезжать на майские праздники из дома. Всем, кто все-таки решит покинуть город и отправиться на дачу, Роспотребнадзор рекомендует:

- по возможности пользоваться в поездках личным автомобилем или такси, чтобы минимизировать контакты с посторонними;

- в общественном транспорте не есть, не снимать маску, держаться от других людей на расстоянии не менее 1,5 м, после прикосновений к поручням, дверям и т.д. обрабатывать руки антисептиком;

- избегать контактов с людьми с других дач и садовых участков, отмечать майские праздники с теми, с кем вы постоянно живете в одной квартире

На отдыхе Роспотребнадзор советует не пить спиртного, так как алкоголь снижает способность организма противостоять инфекционным заболеваниям, включая COVID-19.

Пищу на даче ведомство советует готовить с учетом угрозы болезни и общих норм гигиены – мыть руки с мылом (не менее 30 секунд) или обрабатывать их антисептиками, мыть овощи и фрукты проточной водой, соблюдать температурный режим хранения продуктов и т.д.

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