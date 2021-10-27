Реклама

Безбумажное обслуживание: клиенты Tele2 экономят время с цифровой подписью

Новости. Общество
11:48, 27 Октября 2021
фото: © Теле2

Новости партнеров

Tele2 запустила проект по использованию электронной подписи в рознице.

Процесс обслуживания упрощается и экономит время клиентов благодаря бесконтактному способу подписания документов. Перейти на безбумажный формат и получить цифровую подпись абонент Tele2 может не только в салонах оператора, но также через приложение «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте. На электронную подпись перешли уже 600 тысяч клиентов.

В Tele2 решили отказаться от бумажных бланков, чтобы сделать обслуживание проще и удобнее для клиентов. Ранее ежегодно в архив отправлялись 18 млн сервисных заявлений и регистрационных форм, что представляет собой более 90 тонн бумаги. Использование электронной подписи снизит затраты на логистику и хранение заявлений, позволит клиентам подписывать документы дистанционно, сократит время общения абонента с сотрудником розницы. Это удобно для таких операций, как смена или настройка тарифа, перенос или возврат денежных средств, корректировка данных, и многих других. Кроме того, безбумажный документооборот соответствует экологическим политикам Tele2, направленным на снижение негативных последствий для окружающей среды.

Выразить согласие на получение электронной подписи клиент может при личном обращении в салон или модуль Tele2, имея при себе паспорт. Также перейти на новый формат обслуживания можно в приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте tele2.ru в разделе «Профиль». Новые абоненты смогут получить электронную подпись сразу же при оформлении договора – как в торговой точке оператора, так и при самостоятельной регистрации.

Клиент, который один раз оформил электронную подпись, сможет воспользоваться ею для подтверждения выполнения операции, например, при смене тарифа. Ему придет SMS с уникальным кодом, который нужно будет сообщить сотруднику салона Tele2. В дальнейшем код будет приходить каждый раз, когда абонент будет обращаться за той или иной процедурой в салон оператора. Это безопасный и легитимный способ подписания документов, их хранение в электронном виде защищено надежными алгоритмами шифрования. Новый формат на данный момент доступен для большинства сервисных операций, и их список постоянно расширяется.

«В цифровую эпоху продвинутые компании стремятся переходить на безбумажные деловые процессы — это лучшее решение не только с точки зрения экологичности, но и заботы о клиенте. Поэтому мы переводим большую часть сервисных операций в электронный формат с применением цифровой подписи. Это удобнее, быстрее и легче как для клиента, так и сотрудника розницы. Более 600 тысяч наших абонентов уже оформили цифровую подпись, и мы видим, как стремительно растет их число», — рассказал заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2 Игорь Майстренко.

Новости Телекома

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса
20.10.2021, 17:14
Экс-прокурор Прионежья не продержался в кресле заммэра Петрозаводска и четырех месяцев

Аналитика

26.10.2021 15:08
Тема недели
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» с октября по декабрь проведет бесплатные семинары для карельских компаний, которые хотят выйти на международный уровень со своей продукцией.
Ловушка для «мудаков» 8
26.10.2021 15:07
Важнейшее из искусств 1
26.10.2021 10:58
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 9
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 5
25.10.2021 13:02
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 15:45
Без политики
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
«Хранители женского здоровья» — этот лозунг в наибольшей степени отражает главный принцип работы «Фрау клиник».
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
Поморский код 7
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»