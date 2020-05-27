Бездействие Совета Сортавала признано незаконным

Поздно вечером 27 мая в Сортавальском суде завершилось заседание по повторному рассмотрению дела по административному иску Любови Маршенко, жительницы города Сортавала и депутата Хелюльского городского поселения.

Ответчиком по иску являлся Совет Сортавальского городского поселения. На заседании присутствовали, как представители ныне действующего Совета депутатов, так и представители прошлого четвертого созыва. Также мэр города Сортавала господин Крупин и представитель карельского отделения партии "Справедливая Россия" Ройне Изюмов. По итогу рассмотрения – результат остался прежним. Бездействие Совета признанно незаконным.

Напомним, что по мнению истицы, Совет поселения нарушил закон, не собирая правомочные заседания более трех месяцев и уклоняясь от решения важных для города вопросов. Данный иск уже был удовлетворен Сортавальским судом в июле 2019 года, однако 25 марта 2020 года Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге вернул дело на рассмотрение суда первой инстанции (Сотравальский суд). Указав, что обстоятельства дела должны быть более тщательно изучены.

Повторное рассмотрение 27 мая длилось более восьми часов. По итогам судебного марафона и дополнительного представления доводов результат остался тем же, что и в прошлом году – требования Любови Маршенко полностью удовлетворены, а бездействие Совета признано незаконным.

Представитель Любови Маршенко в суде юрист Никита Сысоев прокомментировал судебное заседание следующим образом: "На суде разрешалось два вопроса. Первое – факт того, что сортавальский Совет четвертого созыва не работал в течение трех месяцев, второе – нарушал тем самым законные интересы истицы. По первому вопросу все было слишком очевидно – нарушение требований закона к периодичности проведения сессий не отрицалось и кассационным судом, отсутствие сессий в течение трех месяцев было подтверждено сегодня и большинством депутатов, и главой города Крупиным. По второму вопросу разгорелась дискуссия, в которой удалось доказать, что бездействие Совета впрямую привело к срыву принятия важных решений и нарушило права и законные интересы жителей Сортавалы и Хелюли".

Председатель Совета Сортавальского городского поселения пятого созыва Владимир Головченко, комментируя итоги судебного заседания отметил, что "случилось то, что должно было случиться. А именно, суд подтвердил, что Совет работал с нарушениями. Не принимал важные для города правовые акты. Кроме того бойкотировал работу, игнорируя свои обязанности и нарушая права избирателей. Пока некоторые удовлетворяли свои личные непонятные амбиции, страдали простые люди. Не принимались законы, которые должны работать на благо и развитие территории. Разве таких людей можно назвать народными избранниками? Считаю решение суда априори верным".