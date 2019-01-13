Бездомные собаки в Петрозаводске бросаются на людей, сообщают жители Ключевой

Жительница микрорайона Ключевая пожаловалась на свору бездомных собак, которые кидаются на людей и домашних животных.

"У ТЦ "Десяточка" на Ключевой бегает стая собак (6 штук), - написала петрозаводчанка в редакцию "Столицы на Онего". - Они и на домашних собак бросаются, и на людей, проходящих мимо, и на детей, которые гуляют на детской площадке рядом с этим торговым центром".

Пока, по словам жительницы Ключевой, собаки никого покусали.

"Но мы, что, ждать будем, когда это случится!? В службу отлова собак и я и мои родные звонили несколько раз, но толку ноль!" - написала петрозаводчанка.