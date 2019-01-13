Бездомные собаки в Петрозаводске бросаются на людей, сообщают жители Ключевой

Новости по теме
Загрузка...
Жительница микрорайона Ключевая пожаловалась на свору бездомных собак, которые кидаются на людей и домашних животных.
"У ТЦ "Десяточка" на Ключевой бегает стая собак (6 штук), - написала петрозаводчанка в редакцию "Столицы на Онего". - Они и на домашних собак бросаются, и на людей, проходящих мимо, и на детей, которые гуляют на детской площадке рядом с этим торговым центром".
Пока, по словам жительницы Ключевой, собаки никого покусали.
"Но мы, что, ждать будем, когда это случится!? В службу отлова собак и я и мои родные звонили несколько раз, но толку ноль!" - написала петрозаводчанка.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.01.2019, 15:08
09.01.2019, 10:33
07.01.2019, 16:16
Аналитика
11.01.2019 12:14
Политкухня
Политолог Олег Реут работал наблюдателем на выборах в Армении и рассказал, чем они отличаются от российских.
11.01.2019 09:30
09.01.2019 15:08
09.01.2019 11:15
09.01.2019 10:20
Чтиво
11.01.2019 15:22
Личное мнение
Когда россияне смогут выбраться из временной петли?
29.12.2018 16:11
29.12.2018 11:05
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Где и как вы провели новогодние каникулы?
Комментарии