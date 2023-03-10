Бездомных котиков будут раздавать в Петрозаводске

Первый петрозаводский общественный приют проведет выставку-раздачу животных «Мартовские коты».

В субботу, 18 марта, с 11:00 до 17:00 в ТРК «Лотос Plaza», на нулевом этаже второй очереди, пройдет выставка-раздача котофеев «Мартовские коты». Добрую акцию проведет первый петрозаводский общественный приют, сообщается в паблике «Моя Древлянка | Сообщество жителей».

По словам организаторов акции, все участники выставки ручные и ласковые, здоровы, привиты, стерилизованы и приучены к лотку.

Ранее сообщалось, благотворительному фонду для бездомных животных передали помещение в центре Петрозаводска.