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Бездомных со всего Петрозаводска свезут в кризисный центр, подлечат и оденут

Новости. Криминал
07:25, 24 Марта 2021
фото: группа социального центра "Попечение" Вконтакте
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24 и 25 марта в Петрозаводске состоится очередная акция "Экстренная помощь" для бездомных граждан.

Общегородская акция будет проходить два дня с 9 до 15 часов на базе кризисного отделения для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (подразделение "Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия")

Специалисты подразделения посетят места предположительного пребывания бездомных граждан, расскажут о социальных услугах кризисного отделения, возможностях получить психологическую и правовую помощь, предложат пройти медицинское обследование.

Бездомных бесплатно доставят из различных микрорайонов Петрозаводска в кризисное отделение.

Тем, у кого нет ни жилья, ни работы, ни родственников  предложат флюорографическое обследование, бесплатные прививки против инфекционных заболеваний, консультации врача-терапевта, психолога, юрисконсульта, консультации специалистов по социальной работе для оформления (восстановления) документов, бесплатное горячее питание, вещевую гуманитарную помощь.

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