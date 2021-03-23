Бездомных со всего Петрозаводска свезут в кризисный центр, подлечат и оденут

24 и 25 марта в Петрозаводске состоится очередная акция "Экстренная помощь" для бездомных граждан.

Общегородская акция будет проходить два дня с 9 до 15 часов на базе кризисного отделения для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (подразделение "Комплексного центра социального обслуживания населения Республики Карелия")



Специалисты подразделения посетят места предположительного пребывания бездомных граждан, расскажут о социальных услугах кризисного отделения, возможностях получить психологическую и правовую помощь, предложат пройти медицинское обследование.



Бездомных бесплатно доставят из различных микрорайонов Петрозаводска в кризисное отделение.

Тем, у кого нет ни жилья, ни работы, ни родственников предложат флюорографическое обследование, бесплатные прививки против инфекционных заболеваний, консультации врача-терапевта, психолога, юрисконсульта, консультации специалистов по социальной работе для оформления (восстановления) документов, бесплатное горячее питание, вещевую гуманитарную помощь.