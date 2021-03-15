В Госдуме отклонили предложение депутатов убивать бездомных животных в приютах

Законопроект о снятии запрета на умерщвление бездомных животных будет отозван авторами.

Как пишет РИА Новости, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал инициативу депутатов "живодерской" и сказал, что после обсуждения с руководством фракции законопроект будет отозван авторами.

"Не для того жители страны поддержали поправки в конституцию и нашими коллегами по фракции "Единая Россия" принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими "инициативами" ставить крест на всей работе", - подчеркнул Турчак, которого цитирует пресс-служба. Проблема бездомных животных, по его словам, есть, но решать ее "живодерскими способами недопустимо".

Ранее "Медиазона" написала о том, что группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о праве региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах и на территории субъекта РФ.

Авторы поправок предложили убрать из закона "Об ответственном обращении с животными" основания, что причинами для умерщвления животных в приютах могут быть только "тяжелое неизлечимое заболевание или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью", оставив лишь указание, что убийства должны проводиться "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".

В пояснительной записке это объясняется необходимостью убрать животных с улиц и недостатком у местных властей финансов на решение данной проблемы. Также авторы законопроекта добавили, что предусмотренный действующим законом метод ОСВВ, который предполагает отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат собак, "удаляет у животных репродуктивную функцию, но не здоровый оскал".