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В Госдуме отклонили предложение депутатов убивать бездомных животных в приютах

Новости. Общество
16:40, 16 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Законопроект о снятии запрета на умерщвление бездомных животных будет отозван авторами.

Как пишет РИА Новости, секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал инициативу депутатов "живодерской" и сказал, что после обсуждения с руководством фракции законопроект будет отозван авторами.

"Не для того жители страны поддержали поправки в конституцию и нашими коллегами по фракции "Единая Россия" принимался важнейший закон об ответственном обращении с животными, чтобы вот такими "инициативами" ставить крест на всей работе", - подчеркнул Турчак, которого цитирует пресс-служба. Проблема бездомных животных, по его словам, есть, но решать ее "живодерскими способами недопустимо".

Ранее "Медиазона" написала о том, что группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о праве региональных властей самостоятельно регулировать численность бездомных животных в приютах и на территории субъекта РФ.

Авторы поправок предложили убрать из закона "Об ответственном обращении с животными" основания, что причинами для умерщвления животных в приютах могут быть только "тяжелое неизлечимое заболевание или неизлечимые последствия острой травмы, несовместимые с жизнью", оставив лишь указание, что убийства должны проводиться "гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть".

В пояснительной записке это объясняется необходимостью убрать животных с улиц и недостатком у местных властей финансов на решение данной проблемы. Также авторы законопроекта добавили, что предусмотренный действующим законом метод ОСВВ, который предполагает отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат собак, "удаляет у животных репродуктивную функцию, но не здоровый оскал".

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Комментарии

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Прямой чел
2021-03-16 17:02:19
Так и отправлять тогда к ним, к эксплуататорам принтера, пусть их кормят сами...
театральный критик
2021-03-16 16:55:38
До выборов - визжали собачатники :)
Гость
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