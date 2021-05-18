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Бездомный мужчина рассказал, как увел ребенка со двора

Новости. Происшествия
19:10, 18 Мая 2021
фото: © СК России по Новгородской области
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Мужчина, в чьей компании нашли исчезнувшего в Нижнем Новгороде мальчика, утверждает, что ребенок просто захотел погулять с его собакой.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе СК РФ.

В Нижнем Новгороде утром шестилетний ребенок вышел из квартиры на улице Гоголя и пропал, после чего начались масштабные — в несколько сотен людей — поиски.

Уже ночью мальчика нашли в компании незнакомого 35-летнего мужчины, который, по данным СК РФ, «ведет бродяжнический образ жизни» и имеет судимость. В Росгвардии агентству заявляли, что мальчик на момент обнаружения «плакал, был сильно напуган и не мог ничего объяснить».

«В ходе допроса … мужчина сообщил, что познакомился с мальчиком накануне на детской площадке, поводом для знакомства послужила собака мужчины, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день ребенок встретил вновь мужчину на детской площадке, и они покинули дворовую территорию и ушли гулять по Нижнему Новгороду», — заявили в СК РФ.

Экспертиза повреждений на теле ребенка на обнаружила. Сейчас мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Ласточка», где с ним работают психологи.

«В ближайшее время мальчик будет допрошен об обстоятельствах его исчезновения… Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери мальчика и иным лицам», — добавили в ведомстве.

Сразу после пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего — это технический этап, необходимый для организации поисков и следственных действий.

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