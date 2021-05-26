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Бездомный победил алкоголизм, стал парикмахером и решил помогать другим зависимым людям

Новости. Общество
19:40, 26 Мая 2021
фото: © «Liverpool Echo»

Житель британского Ливерпуля, потерявший семью и дом из-за алкоголизма, сумел побороть зависимость и решил стать парикмахером-психологом.

Свою историю он рассказал Liverpool Echo, для российских читателей её опубликовала Лента.ру.

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33-летний британец Мартин Эбби (Martyn Abbey) задумался о том, чтобы изменить жизнь, после того, как больше трех месяцев прожил без дома. Бездомный ночевал у знакомых и жил в палатке на заброшенных железнодорожных путях. Эбби ушел из семьи из-за пристрастия к алкоголю. Кроме того, он потерял работу парикмахера, которую очень любил.

Жизнь на улице заставила мужчину задуматься о психологии зависимых людей. «Наркоманы и алкоголики обычно обвиняют других в своих проблемах, но как только понимаешь, что только ты сам контролируешь происходящее — все начинает меняться», — поделился своими размышлениями Эбби.

Мужчина обратился в организацию, помогающую людям с зависимостями. Как оказалось, там работал один из бывших клиентов Эбби, который помог старому знакомому «взять себя в руки».

Сейчас британец вернулся в семью, снова работает парикмахером и собирается учиться психологии. Он уверен, что его опыт сможет помочь и другим. Эбби знает, что мужчины скорее поговорят о проблемах с парикмахером, чем пойдут к специалисту, и хочет профессионально консультировать своих клиентов.

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