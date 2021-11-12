Бездомный житель Петрозаводска скрывается от суда в одном из районов города (ФОТО)

Полиция Петрозаводска разыскивает скрывшегося от суда мужчину, не имеющего места жительства, который может находиться на Древлянке.

Как сообщили в МВД Карелии, сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Илью Михайловича С., 1988 года рождения, который скрывается от суда. Не имеет места жительства, может находиться в районе улицы Древлянка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать значимые сведения по номеру телефона: 8 981 402 06 14.

Конфиденциальность гарантируется.