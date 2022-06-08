Беженцам из Украины будут платить компенсации за аренду жилья в Карелии

Власти Карелии будут выплачивать беженцам из Украины, ДНР и ЛНР компенсации за оплату аренды жилья из резервного фонда правительства республики.

Это следует из приказа министерства социальной защиты Карелии о порядке предоставления выплат.

Размер компенсаций составит 6 тыс. рублей на каждого члена семьи. Столько же будут получать одиноко проживающие граждане.

«Выплата предоставляется при условии трудоустройства заявителя, либо хотя бы одного из проживающих совместно с заявителем членов семьи в пункте временного размещения на территории Республики Карелия», - сказано в приказе министерства.

Выплаты предусмотрены при условии заключения договора найма жилья на срок до 1 января 2023 года.