Беженцы-врачи из Украины приехали в Карелию

Семья беженцев из Украины планирует жить в Медвежьегорске.

Как сообщили в Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, беженцы из Украины попросили о помощи в переселении на территорию республики главу региона Артура Парфенчикова. На момент обращения они находились на территории Германии.

«Сегодня сотрудники Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения совместно с коллегами Министерства дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии провели мероприятия по прибытию и размещению граждан на территории республики. Прибывшие граждане Украины по профессии являются врачами, планируют жить и работать в городе Медвежьегорск», — говорится в сообщении Госкомитета.

Ранее сообщалось, глава Карелии пообещал помочь украинцам, выехавшим в Польшу, эмигрировать в Россию.