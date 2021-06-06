Безнаказанность «маршрутчиков» власти Петрозаводска объяснили пробелами в законодательстве

Администрация Петрозаводска с 1 января лишилась возможности наказывать за нарушения транспортные компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, из-за изменений в федеральном законодательстве.

Об этом заявил сегодня на планерке в мэрии начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

По его словам, власти города совместно с Ространснадзором применяли приказ Минтранса России, который позволял привлекать компании к административной ответственности за нарушения правил обеспечения безопасности перевозок. С 1 января он отменен.

«Ввиду изменения федерального законодательства с 1 января 2021 года вышеупомянутый приказ был отменен и, к сожалению, за истекший период 2021 года правовая возможность привлечения автотранспортных компаний к ответственности отсутствовала», — пояснил Бекелев.

Что мэрия собирается делать, чтобы наказывать недобросовестных «маршрутчиков», читайте в интернет-газете «Вести Карелии».