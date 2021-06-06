Реклама на сайте
Прислать новость
В Минздраве сообщили, как отказ от курения влияет на организм 3
06.06.2021 19:40
Столкновение троллейбуса и легкового автомобиля произошло в Петрозаводске (ФОТО) 1
06.06.2021 20:22
В Петрозаводске уничтожили исторические теннисные корты (ФОТО) 8
Сегодня 08:05

Безнаказанность «маршрутчиков» власти Петрозаводска объяснили пробелами в законодательстве

Новости. Общество
12:42, 07 Июня 2021
фото: Столица на Онего

Администрация Петрозаводска с 1 января лишилась возможности наказывать за нарушения транспортные компании, которые занимаются пассажирскими перевозками, из-за изменений в федеральном законодательстве.

Об этом заявил сегодня на планерке в мэрии начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

По его словам, власти города совместно с Ространснадзором применяли приказ Минтранса России, который позволял привлекать компании к административной ответственности за нарушения правил обеспечения безопасности перевозок. С 1 января он отменен.

«Ввиду изменения федерального законодательства с 1 января 2021 года вышеупомянутый приказ был отменен и, к сожалению, за истекший период 2021 года правовая возможность привлечения автотранспортных компаний к ответственности отсутствовала», — пояснил Бекелев.

Что мэрия собирается делать, чтобы наказывать недобросовестных «маршрутчиков», читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-06-07 13:44:16
– Не знали, как быть. Дело, сам понимаешь, ответственное, а указания нет…
– Теперь допонял.– Голос Борисова иронически завибрировал.– А ты, если по малой нужде идешь, ширинку сам расстегиваешь или указания дожидаешь?
(c)"Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина"
Os
2021-06-07 13:10:33
Да и до 1 января особо не наказывали. Наоборот, по желанию перевозчика отменили невыгодные для него, но нужные пассажирам маршруты. И больше ничего не сделали для усовершенствования транспортной системы в последние 5 лет.
Изя
2021-06-07 13:02:59
Проблемы в головах чиновников . Тролейбусы и другой муниципальный транспорт надо развивать как в нормальных городах делается , а не лоббировать отстойный транспорт перевозчиков . :)
drug
2021-06-07 12:57:11
Да ладно.
У чиновников огромный административный ресурс.
Допустим у администрации конфликт с перевозчиком.
Даже не надо снимать экипаж ГИБДД с маршрута.
ГИБДД и так выделить сотрудника с кабинета. И совместно с работником администрации города проводим рейды. Нарушений будет уйма только в местах отстоя автобусов на конечных.
Ну а если подключить наряды ГИБДД то перевозчики завоют.
Изя
2021-06-07 13:07:43
drug, в гестапо не работали ?))))
drug
2021-06-07 14:11:06
Изя, курсы повышения квалификации в службе занятости.
Пардон за слово: выделит.
drug
2021-06-07 16:56:20
Изя, я его не знаю и почему он молодец.
Про "гестапо" посмотрел в открытых источниках - так называют отдел собственной безопасности полиции.
Изя
2021-06-07 14:37:02
drug, Беккелев молодец , держит удар (с) , пофиг всё ))) :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
04.06.2021, 12:05
В Петрозаводске собирают деньги на похороны бодибилдера
04.06.2021, 15:48
Владимир Любарский протаранил самокатом байкеров на набережной Петрозаводска
04.06.2021, 10:13
Известный бодибилдер Карелии умер в тренажерном зале
31.05.2021, 14:49
Сгорело 15 номеров, коридор, холл: руководство гостиницы «Северная» опровергло информацию МЧС Карелии об ущербе от пожара

Аналитика

03.06.2021 17:00
Политкухня
«Что плохого в том, что Россия будет счастливой?» 34
Писателя из Петрозаводска Сергея Филенко обвиняют в том, что он стоял на несанкционированной акции с плакатом «Россия будет счастливой», выкрикивал «Свободу!» и пел песни. На самом деле плотник Филенко читал стихи.
Мазуровский и другие сбитые летчики 6
01.06.2021 15:44
Завтрак за государственный счет 3
01.06.2021 15:40
Защищенное детство 16
01.06.2021 10:30
Клиники на Чайкиной. «Я летаю!»: Как поменять боль и разношенные боты на красивые туфли и лёгкую походку?
01.06.2021 09:58
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Клиники на Чайкиной. Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»