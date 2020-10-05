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Безопасная дорожка до остановки появилась у жителей микрорайона в Петрозаводске

Новости. Общество
14:47, 06 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Завершено обустройство безопасного пути для пешеходов вдоль Лососинского шоссе на Древлянке, сообщили в администрации города.

По новой асфальтовой дорожке от Ярославской улицы жители близлежащих многоквартирных домов смогут добираться до остановки на улице Хейкконена.

Проект на Древлянке реализовали в рамках программы поддержки местных инициатив граждан.

Подрядчиком выступил индивидуальный предприниматель. Сейчас работы на объекте завершены, ведется их приемка.

Напомним, власти Петрозаводска предлагают горожанам выбрать территории для благоустройства в 2021 году. Администрация города начала принимать заявки на участие в программе поддержки местных инициатив граждан на следующий год.

 

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Комментарии

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zanoza
2020-10-06 15:21:32
Ну хоть жителям этого микрорайона повезло, в отличие от остальных жителей города, вынужденных терпеть неудобства из-за затянувшегося ремонта тротуаров и благоустройства общественных мест.
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