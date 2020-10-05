Безопасная дорожка до остановки появилась у жителей микрорайона в Петрозаводске

Завершено обустройство безопасного пути для пешеходов вдоль Лососинского шоссе на Древлянке, сообщили в администрации города.
По новой асфальтовой дорожке от Ярославской улицы жители близлежащих многоквартирных домов смогут добираться до остановки на улице Хейкконена.
Проект на Древлянке реализовали в рамках программы поддержки местных инициатив граждан.
Подрядчиком выступил индивидуальный предприниматель. Сейчас работы на объекте завершены, ведется их приемка.
Напомним, власти Петрозаводска предлагают горожанам выбрать территории для благоустройства в 2021 году. Администрация города начала принимать заявки на участие в программе поддержки местных инициатив граждан на следующий год.
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