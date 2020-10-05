Безопасная дорожка до остановки появилась у жителей микрорайона в Петрозаводске

Завершено обустройство безопасного пути для пешеходов вдоль Лососинского шоссе на Древлянке, сообщили в администрации города.

По новой асфальтовой дорожке от Ярославской улицы жители близлежащих многоквартирных домов смогут добираться до остановки на улице Хейкконена.

Проект на Древлянке реализовали в рамках программы поддержки местных инициатив граждан.

Подрядчиком выступил индивидуальный предприниматель. Сейчас работы на объекте завершены, ведется их приемка.

Напомним, власти Петрозаводска предлагают горожанам выбрать территории для благоустройства в 2021 году. Администрация города начала принимать заявки на участие в программе поддержки местных инициатив граждан на следующий год.