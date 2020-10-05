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Власти Петрозаводска предлагают горожанам выбрать территории для благоустройства в 2021 году

Новости. Общество
08:05, 06 Октября 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Администрация столицы Карелии начала принимать заявки на участие в программе поддержки местных инициатив граждан на следующий год

Как рассказали в мэрии, петрозаводчане вновь могут предложить для благоустройства любую общественную территорию города.

Реализация программы проходит за счёт средств республиканского (60 %) и муниципального бюджетов (не менее 30 %) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10 %).

Предложения о проектах благоустройства можно направить до 19 октября по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 611 или в электронном виде по адресам: kseniya.ivanova@petrozavodsk-mo.ru , anna.dudyrina@petrozavodsk-mo.ru. Телефоны для справок – 71-35-72, 71-35-66.

Заявка оформляется в произвольной форме с обязательным наименованием объекта благоустройства и контактными данными для обратной связи.

За время существования программы в Петрозаводске благоустроили парки Лесной Ключ и Петровский Родник на Ключевой, Удега на Птицефабрике, Зелёный Берег на Перевалке, велопешеходную аллею Тропа Ивана-Царевича на Древлянке, Кондопожскую аллею и Ярмарочную площадь в Октябрьском районе, аллею Энтузиастов и Кленовый сквер на Кукковке, спортивную площадку "Олимп" у школы № 7 в Соломенном. В 2020 году участниками программы стали проекты территории средней школы № 43, пешеходной дорожки вдоль Лососинского шоссе и скейт-парка на стадионе "Юность".

Напомним, власти Петрозаводска в 2021 году планируют потратить более 130 млн рублей на благоустройство дворов и общественных территорий.

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