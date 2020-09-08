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Власти Петрозаводска в 2021 году планируют потратить более 130 млн рублей на благоустройство дворов и общественных территорий

Новости. Общество
16:00, 09 Сентября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В администрации состоялось заседание общественной комиссии по реализации программы "Формирование комфортной городской среды" на 2021 год.

В следующем году в Петрозаводске благоустроят 35 дворов и семь общественных территорий.

На эти цели пока выделено 81,3 млн рублей. Администрация направила письмо в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии о необходимости выделения городу дополнительных средств в размере не менее 50 млн рублей.

Список дворов:

- ул. Сусанина, 12;

- Карельский пр.,18 и 18Б;

- ул. Пробная, 4;

- ул. Жуковского, 4;

- ул. Мелентьевой, 20;

- ул. Бесовецкая, 15;

- пр. Ленина, 13;

- ул. Островского, 36 и 38;

- пр. Александра Невского, 41;

- ул. Лисицыной, 6;

- ул. Нойбранденбургская, 18;

- ул. Гвардейская, 23;

- Октябрьский пр., 4А;

- ул. Белорусская, 26;

- ул. Шотмана, 44;

- ул. Грибоедова, 10;

- Октябрьский пр., 18;

- ул. Петрова, 3А;

- ул. Нойбранденбургская, 14А;

- ул. Ленинградская, 14;

- Октябрьский пр., 1 и 1А;

- ул. Московская, 3А;

- ул. Репникова, 7;

- Октябрьский пр., 3,

- ул. Кондопожская, 5;

- ул. Древлянка, 22;

- ул. Калинина, 73;

- Октябрьский пр., 14;

- ул. Пушкинская, 1;

- ул. Дзержинского, 4;

- ул. Кондопожская, 6;

- ул. Хейкконена, 14.

Напомним, что в число объектов благоустройства вошли победители рейтингового голосования, которое состоялось на платформе "Активный горожанин" в конце июля. Среди них – местечко Пески, Машезерский сквер, парк Каменный Бор, Сортавальский бульвар, а также территории возле спортивного комплекса "Луми" и двух медицинских учреждений: Городской поликлиники № 1 и Городской детской поликлиники № 1.

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