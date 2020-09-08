Власти Петрозаводска в 2021 году планируют потратить более 130 млн рублей на благоустройство дворов и общественных территорий

В администрации состоялось заседание общественной комиссии по реализации программы "Формирование комфортной городской среды" на 2021 год.
В следующем году в Петрозаводске благоустроят 35 дворов и семь общественных территорий.
На эти цели пока выделено 81,3 млн рублей. Администрация направила письмо в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии о необходимости выделения городу дополнительных средств в размере не менее 50 млн рублей.
Список дворов:
- ул. Сусанина, 12;
- Карельский пр.,18 и 18Б;
- ул. Пробная, 4;
- ул. Жуковского, 4;
- ул. Мелентьевой, 20;
- ул. Бесовецкая, 15;
- пр. Ленина, 13;
- ул. Островского, 36 и 38;
- пр. Александра Невского, 41;
- ул. Лисицыной, 6;
- ул. Нойбранденбургская, 18;
- ул. Гвардейская, 23;
- Октябрьский пр., 4А;
- ул. Белорусская, 26;
- ул. Шотмана, 44;
- ул. Грибоедова, 10;
- Октябрьский пр., 18;
- ул. Петрова, 3А;
- ул. Нойбранденбургская, 14А;
- ул. Ленинградская, 14;
- Октябрьский пр., 1 и 1А;
- ул. Московская, 3А;
- ул. Репникова, 7;
- Октябрьский пр., 3,
- ул. Кондопожская, 5;
- ул. Древлянка, 22;
- ул. Калинина, 73;
- Октябрьский пр., 14;
- ул. Пушкинская, 1;
- ул. Дзержинского, 4;
- ул. Кондопожская, 6;
- ул. Хейкконена, 14.
Напомним, что в число объектов благоустройства вошли победители рейтингового голосования, которое состоялось на платформе "Активный горожанин" в конце июля. Среди них – местечко Пески, Машезерский сквер, парк Каменный Бор, Сортавальский бульвар, а также территории возле спортивного комплекса "Луми" и двух медицинских учреждений: Городской поликлиники № 1 и Городской детской поликлиники № 1.
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