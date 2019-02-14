Безработные Карелии смогут стать маникюршами, крановщиками и вязальщиками шнуров

Управление труда и занятости Карелии сообщило об особенностях обучения безработных граждан новым специальностям.

В колледже технологии и предпринимательства началось обучение профессии "Повар, кондитер" и "Маникюрша". В Центре обучения и мониторинга трудовых ресурсов открылись группы "Бухгалтер малого предприятия", "Начни свой бизнес", "Секретарь, делопроизводитель, специалист по кадрам", "Современное кадровое делопроизводство" (в дистанционном режиме). Об этом сообщает паблик управления труда и занятости региона.

Большим спросом, по оценке специалистов управления, также пользуются группы "Бухгалтерский учет при упрощенной системе налогообложения" и "Кладовщик, логист", обучение в которых начнется в ближайшее время.

С 18 февраля по заявке филиала АО "АЭМ – технологии Петрозаводскмаш" будет организовано обучение группы по специальности "Электрогазосварщик" и в марте - "Машинист (мостового) крана".

В преддверии летнего сезона возобновится обучение по профессии "Проводник пассажирского вагона 3 разряда".

В районах республики для Костомукшского предприятия ООО "АЕК" откроются группы для получения профессии "вязальщик схемных жгутов, шнуров, кабелей" и "станочник широкого профиля".

В Сортавале в связи с расширением туристического потока планируется обучение 20 безработных граждан по специальности "Работник обслуживания туристической сферы".

Для предприятий сельского хозяйства Олонецкого района на базе филиала Сортавальского колледжа будут открыты группы "Тракторист" и "Машинист экскаватора".

Впервые на площадке филиала Петрозаводского техникума городского хозяйства для строительной отрасли Петрозаводска будет проводиться обучение по профессии "Бетонщик".

В этом году в республике планируется обучить 1055 человек, в том числе 205 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. На обучение выделено более 17 млн рублей из бюджета Карелии. В прошлом году на обучение и повышение квалификации безработных Карелии было выделено 18 млн 934 тыс. руб.