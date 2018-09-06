Безработные обокрали жителя поселка Лоухи

В Лоухском районе раскрыта кража лодочных моторов из гаража, сообщает МВД Карелии.

В полицию Лоухского района обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестные похитили два лодочных мотора: отечественного производства и один японский – он был снят с хранящейся гараже лодки. Ущерб составил 200 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей. Молодые люди нигде не работают и живут случайными заработками. Фигуранты дали явки с повинной и пояснили, что проникли в помещение в поисках ценных вещей через прореху в стене. В связи с тем, что похищенное имущество будут искать, было решено продать моторы в соседнем регионе - что и было сделано.

В Мурманской области установлено местонахождение похищенного имущества. В настоящее время один мотор уже возвращен в Лоухи.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ.