Безработные перозаводчане украли металлические решетки с окон

В полицию Петрозаводска поступили заявления от представителей жилищно-коммунальной сферы о краже металлических решеток, сообщили в МВД Карелии.

С разницей в пару недель из подъездов двух домов в микрорайонах Ключевой и Октябрьского проспекта были похищены межэтажные металлические решетки. Жильцы обратили внимание, что с окон в подъезде пропали ограждения и сообщили управляющим организациям.

Полицейские выяснили, что живущие в данных подъездах граждане, ничего подозрительного не замечали. Сотрудники полиции восстановили эпизоды происшествия.

По версии следствия, 23-летний житель Петрозаводска решил незаконно обогатиться, и декабрьским днем наведался в один из подъездов многоэтажного дома. Демонтировав решетки, он отправился в пункт приема металлолома и сдал изделия из черного металла.

Позже к нему присоединился 21-летнего мужчина – вдвоем они сняли 4 решетки на улице Судостроительной. И на себе транспортировали их к месту сбыта.

Ущерб превысил 20 тысяч рублей. Оба мужчин не имеют источников доходов, не работают, ранее судимы за имущественные преступления.

На подозреваемых завели уголовные дела.