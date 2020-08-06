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Безработные жители Карелии получат возможность временного трудоустройства на общественные работы

Новости. Экономика
14:35, 07 Августа 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе
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Федеральный центр выделил Карелии более 33 млн рублей на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

Глава республики Артур Парфенчиков обязал Минфин Карелии обеспечить внесение изменений в сводную бюджетную роспись региональной казны, предусмотрев увеличение расходов по региональному Минэку на 2020 год в размере 33 млн 325 тыс. рублей. Как указано в документе, эти меры принимаются "в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики".

Как пояснили "Вестям Карелии" в региональном управлении труда и занятости, указанные в правительственном документе 33,3 млн рублей поступят в республику из федерального центра. Эти деньги правительство РФ выделяет для снижения в регионе негативных последствий ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Федеральные деньги будут направлены на организацию временного трудоустройства безработных граждан.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-08-07 15:15:59
В самый раз для тех, которые любили в интернетах кричать, что " работают на себя и не платят налогов". Что-то больше не слышно ихних горделивых визгов. Эй, вы где, работонасебяльщики ?
zanoza
2020-08-07 15:13:55
Будут город вывлизывать к приезду "высоких гостей" на 100-летие республики.
кир
2020-08-07 15:13:18
Пособия не давать. Только после дневной отработки.
новый
2020-08-07 14:46:29
агрекалчнутые "интеллектуалы" всё равно работать не будут. Каждый день попрошайничают в интернете.
Гость
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