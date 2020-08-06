Безработные жители Карелии получат возможность временного трудоустройства на общественные работы

Федеральный центр выделил Карелии более 33 млн рублей на реализацию мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.

Глава республики Артур Парфенчиков обязал Минфин Карелии обеспечить внесение изменений в сводную бюджетную роспись региональной казны, предусмотрев увеличение расходов по региональному Минэку на 2020 год в размере 33 млн 325 тыс. рублей. Как указано в документе, эти меры принимаются "в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики".

Как пояснили "Вестям Карелии" в региональном управлении труда и занятости, указанные в правительственном документе 33,3 млн рублей поступят в республику из федерального центра. Эти деньги правительство РФ выделяет для снижения в регионе негативных последствий ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19. Федеральные деньги будут направлены на организацию временного трудоустройства безработных граждан.

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