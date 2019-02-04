Беззубый мужчина с окровавленным лицом попросил помощи у сотрудников Росгвардии Карелии

В Костомукше посетителю ночного заведения потребовалась помощь медиков, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Сигнал тревоги поступил в 2.35 ночи 1 февраля из бара на улице Калевалы в Костомукше. В течение трёх минут сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место. К ним обратился 32-летний мужчина с окровавленным лицом и попросил помощи.

Мужчина пояснил, что произошёл конфликт, в результате которого ему нанесли телесные повреждения - выбили зубы.

Сотрудники вызвали скорую помощь, гражданин был госпитализирован.

Поскольку пострадавший назвал только имя виновника событий, группа задержания установила среди посетителей бара предполагаемого подозреваемого, 35-летнего местного жителя.

Тот свою причастность к произошедшему категорически отрицал. Вся информация передана в отдел внутренних дел.