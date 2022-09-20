Биатлонистка из Петрозаводска завоевала «бронзу» на Первенстве России

Екатерина Лянгина из Петрозаводска заняла третье место на первенстве России по летнему биатлону.

Как сообщается в паблике «Петрозаводск спортивный», в столице Мордовии проходит Первенство России по летнему биатлону среди юношей и девушек 15-16 лет. Сотни лучших и подающих надежды спортсменов из разных уголков страны борются за призовые места накануне зимнего сезона.

В субботу, 24 сентября, в дисциплине кросс-спринт среди участниц 2006-2007 годов рождения Екатерина Лянгина из Петрозаводска заняла третье место.