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Библиотека открывается в помещениях закрытого молодежного клуба в Петрозаводске

Новости. Общество
10:28, 27 Января 2021
фото: © страница "ВКонтакте" Галины Васильевой
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Библиотека №22 возобновляет работу с 1 февраля на Лососинском шоссе, где ранее располагался подростково-молодежный клуб "Дорога".

"Рады сообщить, что библиотека №22 возобновляет работу с 1 февраля по новому адресу - Лососинское шоссе, д. 31, корп. 5. Эпидемиологическая обстановка в городе всё ещё остаётся сложной, поэтому издания по-прежнему будут выдаваться по предварительным заказам, которые можно сделать в читательском формуляре электронного каталога, по телефону +7-921-017-20-33 и в группе библиотеки ВКонтакте", - пишут в паблике библиотеки.

Напомним, ранее библиотека №22 располагалась в здании ТЦ "Столица" (Лососсинское шоссе, 26). Власти Петрозаводска решили провести оптимизацию, отдав помещения молодежного клуба "Дорога" библиотеке.

"О закрытии клуба по адресу Лососинское шоссе, 31/5 депутаты постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политики и спорту узнали накануне заседания 18 ноября. В адрес некоторых депутатов пришли письма от молодых ребят с просьбой защитить клуб и не закрывать по причине его значимости для молодежи микрорайона. Депутаты, присутствующие на комиссии, отрицательно отреагировали на планы мэрии. Как оказалось, по информации Л. Иконниковой, председателя комитета, помещения клуба хотят передать библиотеке, а клуб рассредоточить по школам или как-то по-другому… Такая схема закрытия подростковых клубов в городе уже знакома: на словах одно, а на деле другое. Считай, пропал клуб!" – написала ранее депутат Петросовета Галина Васильева на своей странице в "ВКонтакте".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mobikk
2021-01-27 10:58:38
Да. еще добавлю - электронная книга - это дистанционно и антиковидно.
mobikk
2021-01-27 10:54:16
Бесполезная трата денег. Все давно читают электронные книги. И удобнее, и бесплатно, ибо всё есть в интернете. Некоторые скажут - ностальгия, запах и скрип бумаги. Как читатель со стажем 48 лет скажу - это бред.
Гость
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