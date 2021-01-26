Библиотека открывается в помещениях закрытого молодежного клуба в Петрозаводске

Библиотека №22 возобновляет работу с 1 февраля на Лососинском шоссе, где ранее располагался подростково-молодежный клуб "Дорога".

"Рады сообщить, что библиотека №22 возобновляет работу с 1 февраля по новому адресу - Лососинское шоссе, д. 31, корп. 5. Эпидемиологическая обстановка в городе всё ещё остаётся сложной, поэтому издания по-прежнему будут выдаваться по предварительным заказам, которые можно сделать в читательском формуляре электронного каталога, по телефону +7-921-017-20-33 и в группе библиотеки ВКонтакте", - пишут в паблике библиотеки.

Напомним, ранее библиотека №22 располагалась в здании ТЦ "Столица" (Лососсинское шоссе, 26). Власти Петрозаводска решили провести оптимизацию, отдав помещения молодежного клуба "Дорога" библиотеке.

"О закрытии клуба по адресу Лососинское шоссе, 31/5 депутаты постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политики и спорту узнали накануне заседания 18 ноября. В адрес некоторых депутатов пришли письма от молодых ребят с просьбой защитить клуб и не закрывать по причине его значимости для молодежи микрорайона. Депутаты, присутствующие на комиссии, отрицательно отреагировали на планы мэрии. Как оказалось, по информации Л. Иконниковой, председателя комитета, помещения клуба хотят передать библиотеке, а клуб рассредоточить по школам или как-то по-другому… Такая схема закрытия подростковых клубов в городе уже знакома: на словах одно, а на деле другое. Считай, пропал клуб!" – написала ранее депутат Петросовета Галина Васильева на своей странице в "ВКонтакте".