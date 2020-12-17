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Власти Петрозаводска закрыли молодежный клуб на Древлянке

Новости. Общество
10:45, 18 Декабря 2020
фото: © страница "ВКонтакте" Галины Васильевой
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Помещения подростково-молодежного клуба "Дорога" на Лососинском шоссе займет библиотека №22.

Библиотека №22 покидает здание ТЦ "Столица" (Лососсинское шоссе,26), чтобы расположиться в бывших помещениях подростково-молодежного клуба "Дорога" на Лососинском шоссе, 31.

"Сейчас в здании оборудуют отдельные комфортные залы для взрослых и детей. Также будут организованы зоны для творчества и самостоятельной работы с интернет-ресурсами. Для мероприятий выделят отдельное помещение, позволяющее встречаться с интересными людьми, писателями, проводить мастер-классы и прочие активности. Там же будут проходить занятия подростковых и молодежных кружков и секций", - сообщили в администрации города.

До конца года библиотека будет обслуживать читателей по старому адресу: в доме № 26 на Лососинском шоссе. С 21 декабря учреждение будет только принимать ранее выданную литературу от читателей. В новом помещение планируется начать работу с февраля 2021 года с соблюдением противоэпидемиологических требований, уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска решили оптимизировать молодежный клуб и библиотеку на Древлянке.

"О закрытии клуба по адресу Лососинское шоссе, 31/5 депутаты постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политики и спорту узнали накануне заседания 18 ноября. В адрес некоторых депутатов пришли письма от молодых ребят с просьбой защитить клуб и не закрывать по причине его значимости для молодежи микрорайона. Депутаты, присутствующие на комиссии, отрицательно отреагировали на планы мэрии. Как оказалось, по информации Л. Иконниковой, председателя комитета, помещения клуба хотят передать библиотеке, а клуб рассредоточить по школам или как-то по-другому… Такая схема закрытия подростковых клубов в городе уже знакома: на словах одно, а на деле другое. Считай, пропал клуб!" – написала депутат Петросовета Галина Васильева на своей странице в "ВКонтакте".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-12-18 11:19:38
"Ранее сообщалось...", что власти ищут спонсора и помещение для ура-патриотического клуба. Зачем было закрывать муниципальный клуб, чтобы потом искать помещение?!
Бритва
2020-12-18 11:07:59
где агрекалчанутые протестуны?
Гость
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