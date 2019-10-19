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Новости. Общество
09:00, 19 Октября 2019
фото: ©pixabay.com

Библиотека с кафе и местами для общения появится в Карелии

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Кроме того, ее оснастят мощным проектором, который позволит в полной мере использовать возможности Виртуального филиала Русского музея.

Новые пространства для общения, брифингов, конференций создадут в Сортавальской межпоселенческой районной библиотеке карельского города Сортавала к октябрю 2020 года, пишет ТАСС.

Благодаря национальному проекту "Культура" Сортавальская библиотека не только станет модельной и перейдет на новый уровень технического обслуживания читателей, но и оборудует свое мини-кафе и места для встреч.

По национальному проекту "Культура" Сортавальская районная библиотека получит 10 млн рублей. Директор учреждения Татьяна Антонова рассказала, что план будущих перемен уже готов и в декабре министерство культуры Карелии намерено подписать соглашение с местной администрацией. С нового года в библиотеке начнется работа над созданием в учреждении современной интеллектуально развивающей площадки.

"Мы должны реализовать все планы к октябрю следующего года. В декабре [2019 года] должно быть подписано соглашение с администрацией района, и с февраля мы сможем начинать аукционы <…> Нам хочется, чтобы наша библиотека превратилась в современную интеллектуально развивающую площадку, научно-исследовательское пространство. Поскольку наш город туристический, то мы бы хотели, чтобы здесь было и пространство туристического плана", – рассказала собеседник агентства.

С помощью поддержки по национальным проектам пространство учреждения значительно переформатируют, создадут зоны коворкинга. Новая мебель, в том числе мобильные стеллажи позволят легко формировать в центре залов места, которые необходимы посетителям. Им теперь не придется шептаться, чтобы не мешать остальным работать с книгой – для них появится специальная мягкая зона, где можно будет собираться ради общения. На первом этаже будет организовано мини-кафе, где также создадут условия для работы: зона будет с доступом к WiFi-сигналу и розетками для электронных устройств.

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