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Библиотекари приглашают жителей Карелии на интеллектуальные прогулки

Новости. Общество
07:25, 03 Ноября 2021
фото: Фрагмент афишы проекта «Читайте улицы как книги»

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Национальная библиотека Карелии приглашает на традиционные интеллектуальные прогулки по городу в рамках проекта «Читайте улицы как книги».

Нацбиблиотека Карелии предлагает пешеходные маршруты по проекту «Читайте улицы как книги». В роли экскурсоводов выступают библиотекари из отдела национальной и краеведческой литературы. В основе экскурсий — архивные материалы, монографии, статьи историков и краеведов. Об этом информирует Минкульт Карелии.

В ноябре тех, кто интересуется историей Петрозаводска, приглашают пройти по четырем маршрутам: «Улица Пушкинская» (7 ноября), «Памятные доски городского квартала» (14 ноября), «Литературный Петрозаводск» (21 ноября), «Улица Большая Подгорная» (28 ноября). Все экскурсии проходят по воскресеньям, начало в 14.00.

Теперь приобрести билеты на экскурсии можно и по «Пушкинской карте». Всероссийская программа «Пушкинская карта» действует с 1 сентября для молодых людей от 14 до 22 лет. Получив карты, они могут приобретать билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры за государственный счет. В 2021 году на каждую карту зачислено по 3 тыс. рублей, в 2022 году будет зачислено по 5 тыс. рублей.

Проект «Читайте улицы как книги» существует с 2013 года. В настоящее время действуют четырнадцать маршрутов, каждый год их число пополняется.

Ранее сообщалось, что в Карелии открылась деревенская библиотека с мультимедийной техникой и скоростным интернетом.

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